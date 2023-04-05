Apara Ekonomi Fed üyesi Mester: Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli
Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:01

Fed üyesi Mester: Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli

Fed üyesi Mester: Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in geçtiğimiz ay yapılan FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artırarak doğru bir adım attığını, enflasyonun cari seviyelerden aşağı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in yaptığı son faiz artırımının ekonomide istikrarın sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirtirken, bu yıl bir faiz indirimine gidilmesi gerektiği görüşünü paylaşmadığını vurguladı.

Konuşmasında ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelere de değinen Mester, enflasyonun yarattığı zorluklara rağmen Fed'in son attığı adımların bankacılık sektöründe istikrarın sağlanmasına yardım ettiğini belirti. Mester, Fed'in hızlı şekilde hareket etmesinin bir finansal krizi engellediğini de savundu.

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Fed üyesi Mester: Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli
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