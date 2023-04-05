Fed üyesi Mester: Enflasyonu aşağı getirmemiz gerekli

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in yaptığı son faiz artırımının ekonomide istikrarın sağlanması için gerekli bir adım olduğunu belirtirken, bu yıl bir faiz indirimine gidilmesi gerektiği görüşünü paylaşmadığını vurguladı.

Konuşmasında ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelere de değinen Mester, enflasyonun yarattığı zorluklara rağmen Fed'in son attığı adımların bankacılık sektöründe istikrarın sağlanmasına yardım ettiğini belirti. Mester, Fed'in hızlı şekilde hareket etmesinin bir finansal krizi engellediğini de savundu.