ABD’de özel sektörde istihdam beklentilerin altında kaldı

ADP'nin Moody's Analytics işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Mart ayında özel sektörde istihdam 145 bin arttı. Piyasalarda beklenti 210 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 242 binden 261 bine revize edildi.

ADP, Mart ayında ücret artışının yıllık yüzde 6,9 olduunu açıkladı. Ücret artışı üç aylık yatay seyrin ardından düşüş gösterdi.

İstihdam küçük işletmelerde 101 bin, orta boy işletmelerde 33 bin, büyük boy işletme 10 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 70 bin, hizmet sektörünün istihdamı 75 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.