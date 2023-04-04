Son bir yılın en düşüğü! Güney Kore’de enflasyon düştü

Güney Kore İstatistik Bürosu(Kostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 4,8 olan enflasyonun yüzde 4,3'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece endeks geçen yılın Nisan ayında gördüğü yüzde 4,1 seviyesinin ardından en düşük oranı gördü.

Ancak enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkezi Bankası(BoK) hedefi olan yüzde 2,0'nin çok üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. BoK, geçen ayki toplantısında faiz artırım sürecine ara verdi.

Ancak Suudi Arabistan liderliğinde petrol üreticilerinin sürpriz bir şekilde petrol üretim kesintisine gitmesiyle fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle, Banka'nın gelecek hafta yapacağı toplantıda ne yönde karar alacağı konusu soru işaretine döndü. Barclays ekonomisti Bumn Ki Son, BoK'un gelecek haftaki toplantısında "şahin" bir tavır sergilemesine beklediğini söyledi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise piyasa tahminlerine paralel yüzde 0,2 artış gösterdi.

Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,0 yükseldi.