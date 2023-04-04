Bakan Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekoru geldi

Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üretim ve ihracatta deprem etkisinin önümüzdeki aylarda daha da azalacağını düşünüyoruz. Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ithalat %4,2 artarak 32,2 milyar Dolar oldu. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat %2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Türkiye'nin işlenmemiş Altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu.

Mart ayında ihracatımız %4,4 artışla 23,6 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.