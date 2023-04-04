6,5 yılın en düşük seviyesi! ABD’de LMI geriledi

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Mart ayında 3,6 puan düşüşle 54,7 puandan 51,1 puana indi.

Bu, endeksin hesaplanmaya başlandığı 6,5 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Endeksin düşüşünde yine tarihi düşük seviyesine inen ulaşım fiyatları etkili oldu.

Endeks bu düşüşle birlikte hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 9'uncu ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları,

nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

LMI'de 50.0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.