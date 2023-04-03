Mart ayı enflasyon oranı açıklandı

TÜİK, 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. una göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,29 yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar yıllık bazda son 1 yılın en düşük enflasyon verisi oldu.

Enflasyon Şubat ayında aylık bazda yüzde 3,15 yıllık bazda ise yüzde 55,18 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,30 ile eğitim oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK %52,11, AYLIK %2,19 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.