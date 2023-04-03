Apara Ekonomi Capital Economics ABD ekonomisinin bu yıl resesyon ile karşı karşıya kalmasını bekliyor
Giriş Tarihi: 3.4.2023 15:23

Capital Economics ABD ekonomisinin bu yıl resesyon ile karşı karşıya kalmasını bekliyor

Capital Economics ABD ekonomisinin bu yıl resesyon ile karşı karşıya kalmasını bekliyor

Capital Economics'in Kuzey Amerika baş ekonomisti Paul Ashworth, ABD ekonomisinin yılın başında gösterdiği güçlü performansın geride kalmakta olduğuna dair artan işaretler olduğuna işaret ederek, yılın ilerleyen dönemlerinde ABD ekonomisinin resesyon ile karşı karşıya kalmasını beklediğini söyledi.

Yüksek sıklıkta ortaya konan kredi kartlı ödemeler verilerinin, son haftalarda harcamaların azaldığını gösterdiğini ve işten çıkarmalarda artış yaşandığını belirten Ashworth, "San bankacılık geriliminin de finansal şartlarda daha fazla sıkılaşmayı teşvik etmesi ve ABD ekonomisinin bu yıl içinde resesyona girmesi olasılığını artırması büyük olasılık" dedi.

Temel senaryolarının hala ABD ekonomisinde bir yumuşak iniş yaşanacağı yönünde olduğunu belirten Ashworth, ancak dara sert bir inişe işaret eden aşağı yönlü risklerin artmakta olduğunu da vurguladı.

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Capital Economics ABD ekonomisinin bu yıl resesyon ile karşı karşıya kalmasını bekliyor
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