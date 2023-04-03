Almanya’da Kovid-19’da fuar kapanmaları 60 milyar avro zarara mal oldu

Alman Ticari Fuar Sanayi Birliği (AUMA) Genel Müdürü Jörn Holtmeier, Alman basınına yaptığı değerlendirmede, sektörün Kovid-19 salgını sırasında Alman bürokrasisinin etkisiyle önemli kayıplar yaşadığını belirtti.

Salgında Alman hükümeti yardımlarının ve kısa süreli çalışmanın, Alman fuarcılık sektörünün en kötüsünü yaşamasını önlemeye yardımcı olduğunu aktaran Holtmeier, salgında kısıtlamaların en aza indirilebileceğini savundu.

Alman bürokrasisini eleştiren Holtmeier, "Almanya'dakinden 3 kat daha fazla Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü Madrid'de denenmiş ve test edilmiş hijyen konseptleri altında ticaret fuarları düzenlendi. Amsterdam'daki sergi alanları kilitlenmelerden muaf tutuldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Paris, Londra ve Dubai'de ticaret fuarları olduğunu belirten Holtmeier, 2022 baharının sonlarında ticaret fuarları yeniden başladığında aşıların tanınması gibi Almanya'da yeni engellerin ortaya çıktığını, bu nedenle fuar katılımcılarının ülkeye giremediğini kaydetti.

Holtmeier, Kovid-19 salgını döneminde Almanya'da 670 ticari fuarın iptal edilmesinin ekonomide şimdiye kadar 60 milyar avroluk kayba neden olduğunu bildirdi.

Fuar şirketlerinin satışlarının hala Kovid-19 öncesi seviyenin altında olduğunu belirten Holtmeier, geçen yıl normal zamanlarda fuara katılan şirketlerin sadece yüzde 70'inin geri döndüğünü ve ziyaretçilerin yüzde 65'inin fuarları ziyaret ettiğini kaydetti.

Dünyanın en önemli fuar alanlarından birisi olan Almanya'da, sektörler üstü en önemli fuarların üçte ikisi gerçekleştiriliyor. Ülkede her yıl neredeyse 10 milyon kişi tarafından ziyaret edilen yaklaşık 200 uluslararası fuar ve sergide, 180 binden fazla şirket temsil ediliyor.