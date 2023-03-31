Japonya’dan denetim! Çip üretim ekipmanı ihracatı kontrol edilecek

Japon hükümeti bu sabah yaptığı açıklamada, çip ekipmanı ihracatını sınırlayacağını, bu çerçevede 23 tip yarıiletken imalat ekipmanının ihracatına kontrol getireceklerini bildirdi. İhracat kontrolleri Temmuz ayında yürürlüğe girecek.

Çin'in gelişmiş çip üretme kabiliyetini sınırlamak için ABD ile birlikte hareket eden Japnya'da Ticaret ve Sanayi Bakanı yaptığı açıklamada, çip üretiminde kullanılan 6 kategoride ekipmana ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirtiroken, bu tedbirlerin Çin'i hedef aldığını söylemedi. Çip ekipmanı ihracatı için izin alınması kuralının tüm ihracat bölgeleri için geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Yosutoshi Nishimura yaptığı açıklamada, "Teknolojik bir ulus olarak uluslararası barış ve istikrara katkı yapma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Kararın yurt içi şirketlere etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Bu tedbirleri uygulamaya koyarken aklımızda spesifik bir ülke yoktu" dedi.