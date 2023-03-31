IMF’den BOJ’a uyarı! Daha esnek hareket etmeli

IMF'in Japonya masası şefi Ranil Salgado, BOJ'un ultra gevşek para politikasını devam ettirirken uzun vadeli tahvillerin getiri eğrilerinin daha esnek şekilde hareket etmelerine imkan vermeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Salgado, IMF'in Madde 4 kapsamında Japonya için yaptığı gözden geçirmenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Politika şu an için genişlemeci kalmaya devam etmeli. Bizim tavsiyemiz, BOJ'un uzun vadeli tahvillerde getirilerin daha esnek olmasına imkan verilmesinin değerlendirilmesi yönünde" dedi.

Japonya'da enflasyon için iki yönlü risk olduğunu ifade eden Salgado, enflasyon görümünde aşağı yönlü risklerin küresel ortam ve mali şokların global resesyon görünümünü yükseltmesi ile ilişkili bulunduğunu belirtti.