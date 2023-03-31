Çin’de imalat sektörü aktivitesinde toparlanma yavaşladı

Çin'de imalat sektörü aktivitesinde toparlanma Mart ayında yavaşladı. İmalat sektörünün zayıf küresel talebe ve gayrimenkul sektöründe daralmaya rağmen COVID-19 salgını sonrasında güçlü büyüme göstereceği umutları sarsıldı.
Uluslar İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında, Şubat ayındaki 52,6 puandan 51,9 puana indi.
Ekonomistler ise Mart ayında imalat PMI'nın 51,5 puan olmasını bekliyorlardı.
Yeni ihracat siparişleri alt endeksi de Mart ayında 52,4 puandan 560,4 puana geriledi.
İmalat sektörünün aksine, imalat dışı sektörde PMI Mart ayında Şubat ayındaki 56,3 puandan 58,2 puana yükselerek Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.