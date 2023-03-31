Apara Ekonomi Bakan Nebati: Türkiye en az borçlu ülkeler arasında
Giriş Tarihi: 31.3.2023 17:00

Bakan Nebati: Türkiye en az borçlu ülkeler arasında

Bakan Nebati: Türkiye en az borçlu ülkeler arasında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2002'den bu yana düşüş gösterdiğini belirterek, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor. Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranı, 2022 yılında bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi. Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati: Türkiye en az borçlu ülkeler arasında
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