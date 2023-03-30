Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 30.3.2023 14:49

Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 193 milyon dolar azalarak 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart'ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
03.03.202350.07870.281120.359
10.03.202350.31669.696120.013
17.03.202352.95973.928126.887
24.03.202353.35871.336124.694

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz