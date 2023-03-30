İspanya’da mart enflasyonu yüzde 3,3 olarak açıklandı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), enflasyonda son iki aydır art arda görülen yükselişin mart ayında düşüşe geçtiğini duyurdu.

Verilere göre, mart ayı enflasyonunun yıllık 2,5, bir ay öncesine göre ise 2,7 puan düşüş kaydederek, yüzde 3,3 olduğu bildirildi.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olan mart ayında tespit edilen enflasyondaki gerilemenin Ağustos 2021'den bu yana aylık en düşük enflasyon oranı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çekirdek enflasyonun ise çok az bir gerilemeyle martta yüzde 7,5'e düştüğü belirtildi.

Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 7,6 idi.

INE, şubat ayında yüzde 16,6 ile rekor seviyeye çıkan gıda fiyatlarındaki artışın mart ayında ne düzeyde olduğunu ise iki hafta sonra açıklayacak.

Ekonomi Bakanlığından mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili yapılan değerlendirmede, bir yıl öncesine göre yaklaşık 3 puanlık düşüş yaşandığına ve çekirdek enflasyonun eylül 2022'den bu yana ilk defa gerilediğine dikkati çekildi.

Bakanlık, "İspanya ve Portekiz'in gaz fiyatlarını sabitleyen çözümü ve alınan diğer önlemler sayesinde elektrik fiyatlarındaki düşüş, İspanya'daki enflasyonun Avrupa'nın en düşükleri arasında yer almasında kilit bir rol oynadı. Bu düşük enflasyon, karmaşık uluslararası ekonomik durumda bile, pazar payındaki kazanımlar, mal ve hizmet ihracatındaki artışla kanıtlandığı gibi, İspanyol şirketlerinin rekabet edebilirliğini de destekliyor." açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nadia Calvino da dün mecliste yaptığı konuşmada, AB fonları sayesinde İspanya'nın pozitif büyüme perspektifinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl 5 ayda enflasyonu 5 puan düşürmeyi başardık ve kendimizi Avrupa'nın en düşük enflasyona sahip ülkeleri arasına yerleştirdik." demişti.