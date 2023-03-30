İngiltere, enerji güvenliği ve sıfır emisyon hedefleri için uzun vadeli planını açıkladı

"İngiltere'yi Güçlendirme" Planı, 40 ayrı konuda toplam 2 bin 800 sayfadan oluşan bir dökümanlar bütünü olarak yayınlandı.

Hükümetin İngiltere'de erişilebilir, temiz, yerli ve yeşil teknoloji yatırımlarını, enerji güvenliği ve bağımsızlığını artıran ve faturaların uzun vadede düşürülmesini sağlayacağını ifade ettiği plan kapsamında, 20 milyar sterlin fon sağlanacak karbon yakalama projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımları için 160 milyon sterlin, yeşil hidrojen projeleri için 240 milyon sterlin ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini teşvik etmek için 205 milyon sterlin fon sağlanması öngörülüyor.

Plan kapsamındaki "Büyük İngiliz Nükleeri" girişimi, sonbahara kadar küçük modüler reaktör teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Daha fazla güneş ve deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımı çekmek için planlama süreçlerinin hızlandırılması, ülkede en düşük verimlilik standardına sahip 300 bin hanenin enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu altyapısı için 380 milyon sterlin yatırım öngörülen plan kapsamında, temiz enerji sektörleri başta olmak üzere ihracatı artırmak için İngiltere İhracat Finansmanı ile 10 milyar sterlin kapasite ayrılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, plana ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel enerji tedarikinin kesintiye uğradığı ve Putin gibi silah olarak kullanıldığı zaman, hane halkının enerji faturasının arttığını ve ekonomik büyümenin yavaşladığını gördük. Faturaların yaklaşık yarısını ödeyerek insanları krizin en kötü etkilerinden korumaya çalıştık ama şimdi İngiltere'nin uzun vadeli enerji güvenliğini erişilebilir ve temiz enerji kaynaklarıyla güçlendirmek için adım atıyoruz. Böylece, enerji fiyatlarını düşürebilecek ve ekonomimizi büyütebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji Güvenliği Bakanı Grant Shapps ise açıkladıkları planın İngiltere elektrik fiyatlarının Avrupa'daki en ucuz fiyatlar arasında yer almasını sağlayacağını savundu.

Uzmanlar planın İngiltere'nin 2050 itibarıyla sıfır emisyon hedefine ulaşması için yetersiz kaldığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında yeşil enerji teknolojilerine yönelik açıkladığı 370 milyar dolarlık yatırım planıyla rekabet edemeyeceğini düşünüyor.

Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki yeşil teknoloji teşvikleri nedeniyle şirketlerin yatırımlarını ağırlıklı olarak ABD'ye kaydırma ihtimali, Avrupa'nın bu alandaki hedeflerini riske atıyor.