IMF Başkanı Georgieva: Güçlü pozisyondaki ülkeler kırılgan ülkelere yardım etmeli

IMF Başkanı, Asya için Boao Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu yardımın yüksek faiz oranları ve kurda değer kayıplarına karşı destek sağlamasının özellikle önemli olduğunu belirtti.

Gegorgieva, "Bu kırılgan ülkelere yardım için daha hızlı ve etkin küresel mekanizmalara acil olarak ihtiyacımız var. Bu konuda başarı sağlamamız, küresel resimdeki belirsizliğin önemli kaynaklarından birini ortadan kaldıracak" diye konuştu.