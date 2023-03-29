NDRC Başkan Yardımcısı Zhao: Çin zorlu bir global ekonomik ortam ile karşı karşıya

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, Çin'in büyümenin yavaşlaması ve ABD gibi ülkelerin enflasyonu kontrol altına almakta zorlanmalarına bağlı olarak daha zorlu bir global ekonomik ortam ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Boao Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel büyümenin ivmeden yoksun olduğunu ve aşağı yönlü baskıların artmakta olduğunu ifade eden Zhao, "ABD ve Avrupa'nın enflasyonu frenleyip frenleyemeyecekleri oldukça belirsiz" dedi.

Aynı oturumda konuşan Dünya Bankası eski baş ekonomisti Justin Lin de, Çin'in ABD bankacılık krizindeki risklerini hala sınırlı olduğunu, düşük dış borç ve sermaye kontrollerinin sınır ötesi akışları regüle etmekte olduğunu vurguladı.

Çin'in sağlam büyüme potansiyeli olduğunu belirten Lin, eğer bankacılık krizi kötüleşir ise bu potansiyelin dünya ekonomisi için bir istikrar kaynağı olacağını vurguladı.