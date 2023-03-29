BOJ Başkan Yardımcısı Uchida: Getiri eğrisi kontrolünde değişiklik gerekli hale gelebilir

Göreve geldiğinden bu yana ilk kez parlamentoda konuşan Uchida, enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşacağı yönündeki görünümün artması halinde çeşitli politika adımlarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

"Eğer çeşitli şartlar yerine gelir ise, getiri eğrisi kontrolünde bazı değişiklikler gerekli olabilir. Eğer şartlar pozitife döner ise politikada ayarlamalar yapılması bir olasılık haline gelir" diye konuşan Uchida, "Eğer Japon ekonomisi ve fiyat istikrarının başarılması için gerekli görürsek, her hangi bir seçeneği hayata geçirmeyi dışlamıyoruz" dedi.

Uchira, enflasyonun izlediği trendin Japonya'nın BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde bayşardığına karar vermek için "olağan üstü önemli" olduğunu vurguladı.