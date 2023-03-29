Apara Ekonomi Başkan Erdoğan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı
Giriş Tarihi: 29.3.2023 12:54

Başkan Erdoğan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı

Başkan Erdoğan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek, nükleer tesis statüsü kazandıracaklarını belirtti.

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Başkan Erdoğan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı
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