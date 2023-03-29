Almanya’da enflasyonun 1,5 puan gerilemesi bekleniyor

Almanya'da enflasyonun Mart ayında enerji fiyatlarındaki düşük ve baz etkisiyle yıllık bazda 1,5 puan gerilemesi bekleniyor.

Almanya'da tüketici fiyatları endeksi geçen yıl Mart ayında bir önceki ay gördüğü 106,0 seviyesinden 2,1 puan artışla 108,1 seviyesine sıçradı. Analistler Mart ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttığını düşünüyorlar. En son geçen ay 115,2 olarak açıklanan endeks, analistlerin tahmin ettiği şekilde artarsa 115,9 seviyesine gelecek. Böylece yıllık artış oranı yüzde 7,2 seviyesinde oluşacak.

Şubat ayında nihai verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık artış oranı yüzde 8,7 seviyesinde gelmişti. Analistlerin beklentisi yönünde gelen bir oranda fiyatlarda yıllık bazda yüzde 1,5 puan bir düşüş yaşanacak.

Almanya Ekonomik Konseyi tarafından yapılan tahminler, finansal piyasa risklerinin para politikasını baskılaması halinde enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam edebileceğini veya yükselebileceğini ortaya koydu. Konsey, enflasyonun 2023'te yüzde 6,6 ve 2024'te yüzde 3,0'a ineceğini öngördü.

Almanya Merkez Bankası(Bundesbank), Ülkede manşet enflasyonun enerji fiyatlarının gerilemesinin etkisiyle Mart ayında düşmesinin büyük olasılık olduğunu belirterek, "Çekirdek enflasyon oranı ise olağanüstü ısrarcı olduğunu kanıtlıyor. Yılın ortasına kadar hafif şekilde artabilir" değerlendirmesini yaptı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de, enflasyonla mücadelenin sona ermediğine işaret etti.

Analistler, AB'ye uyumlu tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,0 artarak, yıllık yüzde 7,5'e gerileyeceğini düşünüyorlar.

Veriler yarın TSI 15.00'te açıklanacak.