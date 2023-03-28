Fed üyesi Jefferson: Yaptığımız sıkılaştırmanın hala tam etkisini öğrenmekteyiz

Washington'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Jefferson, enflasyonun aşağı gelmeye başladığını, enflasyonda bu aşağı gelişin bir kısmının sıkı para politikasından, bir kısmının da global tedarik zincirinin iyileşmekte olması gibi başka faktörlerden kaynaklandığını vurguladı.

Jefferson, "Ancak para politikasının ekonomiye ve enflasyona etkileri uzun, değişken ve oldukça belirsiz şekilde gecikmeli. Biz hala şu ana kadar yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkisini öğrenmekteyiz" dedi.

Fed'in gelecek toplantıda faiz artırmaya devam etmesi gerekip gerekmediği konusunda görüşünü açıklamayan Jefferson, yüksek faiz oranlarının ekonominin konut gibi faize hassas sektörlerinde harcamam cesaretini kırmakta olduğu ortamda enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru düşmesi gerektiğini belirtti.