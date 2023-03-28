Fed üyesi Jefferson: Bankalardaki gerilim en sert küçük işletmeleri vurabilir

Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, mevduatın küçük bankalardan büyük bankalara kaymasının kredi için topluluk bankalarına ve bölgesel finansal kuruluşlara yoğun şekilde bağımlı olan küçük işletmeleri vurabileceğini bildirdi.

Jefferson, "Makroekonomiye odaklanmış durumdayız, ancak eğer mevduat sahipleri nakiti küçük bankalardan uzaklaştırırlar ise konunun dağıtımsal yönünde sorunlar ortala çıkacağının da bilincindeyiz" dedi.

Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gerilimin küçük bankalardaki mevduatların düşmesine yol açtığını belirten Jefferson, "Bunun küçük işletmeler üzerinde ortantısız etkisi olabilir. Biz topluluk bankalarının ve bölgesel bankaların güçlü olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında "kredi sıkışıklığı"nın Fed'in enflasyon ile mücadelesine yardım edebileceğini, ancak işletmelerin ve hane halklarının cüzdanlarında daha az para kalmasının, keskin veya düzensiz bir daralmanın resesyona yol açabileceğini vurguladı.

Enflasyonun "çok yüksek" olduğunu ifade eden ve Fed'in yüzde 2 hedefine mümkün olan en erken zamanda ulaşıldığını görmeyi arzu ettiğini de belirten Jefferson, ancak faizlerin daha fazla artırılmasının uygun olup olmadığı konusunda düşüncesini söylemedi. "Enflasyonun ekonomiye gerekenden daha fazla zanrar vermeyen bir şekilde kontrol altına alınabileceğini umuyorum" diye konuştu.