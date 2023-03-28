BoE Başkanı Bailey: Faiz belirleyiciler küresel bankacılık sistemi endişelerinden etkilenmeyecek

Bailey, faiz oranlarını belirleyenlerin enflasyonla mücadeleye odaklanacakların ve küresel bankacılık sisteminin sağlığına ilişkin endişelerden etkilenmeyeceklerini savundu.

London School of Economics'te konuşan Baileşy, küresel bankacılık sektöründe "büyük gerilimler" olduğunu, ancak İngiltere'deki bankaların dayanıklı olduğunu ve ekonomiyi destekleyebileceklerini ifade etti.

"Finansal istikrarın sağlanması durumunda Mali Politika Komitesi ile birlikte Para Politikası Komitesi, enflasyonu hedefe döndürme konusunda kendi işine odaklanabilir" diye konuşan Bailey, "Para Politikası Komitesi için en önemli şey, işini yapacak araçlara sahip olmak, ancak bu araçlar diğer faktörler tarafından kısıtlanmıyor" dedi.

Konuşmasında, yapılan faiz artırımlarının etkilerinin hissedilmesinin zaman alacağını da anlatan Bailey, "Bugünkü enflasyon görünümüne baktığımızda, faizdeki yüksek seviyenin finansal piyasalar ve reel ekonomi üzerinde etkisini göstermeye devam ettiğini kabul etmeliyiz" dedi.