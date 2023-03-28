ABD Hazine Bakanlığı: Amerikalılaların mevduatlarının güvende olmasını sağlayacağız

ABD Hazine Bakanlığı, bankacılık sektöründeki gerilimin yayılmasını engellemek, Amerikalıların mevduatlarının güvende olmalarını sağlamak için elindeki araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Hazine Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nellie Liang, Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunumu basın ile paylaştı. Liang, federal hükümet tarafından kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek, mevduat sahiplerini korumak ve bankacılık sisteminde likiditeyi artırmak için son haftalarda alınan tedbirlerin çalıştığını belirtti.

"Bankacılık sistemi ve finansal sistem genelindeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Liang, "Bakan Yellen'in de belirttiği gibi, kötü etkilerin yayılmasını engellemek için hızla hareket ederek önemli araçları kullandık. Bunlar, Amerikalılaların mevduatlarının güvende olmasını sağlamak için gerektiğinde yeniden kullanabileceğimiz araçlar" dedi.

Liang ayrıca, yaşanmakta olan gelişmelerin 2008-2009 dönemindeki global finansal krizden "çok farklı" olduğunu belirtti ve "Finansal sistem şu anda 15 yıl öncesine göre ciddi şekilde daha güçlü" ifadelerini kullandı.