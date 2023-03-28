AB Komisyonu İtalya’ya 19 milyar euro yardımı dondurdu

AB Komisyonu, pandemi sonrası yardım fonları çerçevesinde İtalya'ya gönderilecek 19 milyar euronun ödenmesini dondurdu. Komisyon 19 milyar euronun ödenmesinden önce Roma'nın COVID-19 sonrası toparlanma için ortaya konmuş kilometre taşları ve hedeflerin yakalanması için gösterdiği çabayı netleştirmesini istedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, "İtalya ve AB Komisyou, Komisyon servislerinin teknik çalışmalarını tamamlamalarına imkan vermek için gözden geçirme döneminin 1 ay uzatılmasında anlaştılar" denildi.

İtalya'nın pandemi Toparlanma Planı için 19 milyar euro yardımın serbest bırakılabilmesi 55 kilometre taşı ve hedefe ulaşılıp ulaşılamadığı ile ilişkili, İtalya'nın bu hedeflere geçen yılın ikinci yarısında ulaşması gerekiyordu.

Roma, 2026 yılına kadar 200 milyar euroya ulaşması öngörülen yardımın 67 milyar euroluk kısmını alabildi.