Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: ABD ekonomisi kesinlikle resesyona yaklaştı

Kashkari yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektöründeki gerilim bizi kesinlikle resesyona yaklaştırdı. Şu anda bizim için belirsiz olan şey, bu bankacılık geriliminin genele yaygın bir kredi sıkışıklığına ne kadar yol açacağı. Bir kredi sıkışıklığı ekonomiyi yavaşlatır. Bu bizim çok, çok yakından izlediğimiz bir şey" diye konuştu.

Bankacılık sektöründeki gerilimin daha 2 haftalık olduğunu, ancak bazı endişe verici işaretler geldiğini belirtin Kashkari, bunun yanı sıra pozitif tarafta da gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Kashkari, mevduat çıkışının yavaşladığına ve küçük, bölgesel bankalar arasında biraz güvenin yeniden tesis edilmekte olduğuna işaret etti.

Kashkari, "Sermaye piyasaları geçtiğimiz iki haftada büyük ölçüde kapalıydı. Eğer piyasalar kredi kullanacak ve vereceklerin tedirginleri nedeniyle kapalı olmaya devam eder ise, bunun muhtemelen ekonomiye çok daha büyük etkisi olur. Bu nedenle gelecek FOMC toplantısı için herhangi bin tahminde bulunmak için çok erken" dedi.