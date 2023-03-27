Fed ABD Hazine Bakanlığı’na aktardığı para miktarını azalttı

Fed'in denetlenmiş yıllık finansal raporuna göre, artan faiz maliyetleri Fed'in ABD Hazine Bakanlığı'na aktardığı para miktarının 2021'de 2022'ye göre düşmesine yol açtı.

Fed, 2021'de 109 milyar aktardığı Hazine'ye 2022 yılında 76 milyar dolar gönderdi.

2021 yılında 107,9 milyar dolar kazanan Fed, 2022 yılında 58,8 milyar dolar kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, Fed'in banka mevduatlarına ödediği faiz miktarı 2022'de 2021 yılındaki 55,1 milyar dolardan 60,4 milyar dolara çıktı. Ters repo kolaylığı ile ödenen faiz de 41,6 milyar dolar artarak 42 milyar dolar oldu.

Fed'in elinde tuttuğu tahvillerden faiz kazancı ise 2022'de 2021 yılındaki 122,4 milyar dolardan 170 milyar dolara yükseldi.