Çin’in yurt dışı doğrudan yatırımları yüzde 26,5 arttı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına doğrudan yatırımlar, ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artarak 19,96 milyar dolara ulaştı.

Leasing ve iş hizmetleri alanındaki yatırımlar yüzde 22,3 yükselişle 4,72 milyar dolara, toptan ve perakende ticaret yatırımları da yüzde 17,2 artışla 4,09 milyar dolara çıktı. İmalat ve inşaat alanındaki yatırımlarda da artış kaydedildi.

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yüzde 27,8 artarak 4,04 milyar dolara ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 20,2'sini oluşturdu.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ise 2023'ün ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 1 artışla 39,71 milyar dolara yükselmişti.