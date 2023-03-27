Çin bankaları Hong Kong’da yerel kripto şirketlerine hizmet sağlamaya başladı

Çin'in getirdiği yasaklar sonrasında kripto şirketleri, kapılarını açan Hong Kong'a yöneldiler. Çin bankaları da Hong Kong'a taşınan kripto şirketlerine doğrudan hizmet vermeye başladılar.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre Bank of Communications, Bank of China ve Shanghai Pudong Development Bank'ın Hong Kong'daki bağlı ortaklıkları yerel kripto şirketlerine doğrudan bankacılık hizmeti sunmaya başladılar.

Kaynaklara göre, bir Çin bankasından satış temsilcileri hizmetlerini sunmak için bir kripto şirketinin ofisini ziyaret ettiler.

Büyük bir Çin bankasının Hong Kong şubesinden üst düzey bir yetkili ismini vermeden yaptığı açıklamada, bankaların kripto şirketleri ile temasa geçmelerinin Pekin'den bir yeşil ışık gibi değerlendirildiğini, Hong Kong yerel kredi piyasasındaki belirsiz durumun Çin bankalarının piyasayı araştırmalarına fırsat sunduğunu belirtti.