42 ayın en düşüğü! Çin’in konteyner nakliye endeksi geriledi

Çin'in Konteyner Nakliye Endeksi(CCFI), son 42 ayın en düşük seviyesine indi.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, endeks yüzde 1,5 düşüşle 977,12 puana geriledi. Bir önceki hafta endeks yüzde 2,8 aşağı gelmişti.

Böylece endeks 14 Eylül 2020 tarihinde gördüğü 922,00 puanın ardından en düşük seviyesine geldi.

En fazla artış yüzde 3,6 ile güneydoğu hattında, en fazla düşüş yüzde 9,1 ile Pers Körfezi-Kızıldeniz hattında yaşandı.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor. Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.