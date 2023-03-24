Apara Ekonomi Ramazan boyunca 900 üründe fiyatlar sabitlendi
Giriş Tarihi: 24.3.2023 14:31 Son Güncelleme: 24.3.2023 14:32

Ramazan boyunca 900 üründe fiyatlar sabitlendi

Ramazan boyunca 900 üründe fiyatlar sabitlendi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden ramazan ayında vatandaşlara destek hamlesi geldi. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde sabit fiyat uygulamasına geçen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 900 üründe uygulandığını açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

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Ramazan boyunca 900 üründe fiyatlar sabitlendi
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