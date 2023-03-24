Üst üste daraldı! Japonya’da imalat faaliyetleri beşinci ayda da yavaşladı

Japonya'da imalat faaliyetleri Mart ayında üst üste beşinci ayda da daraldı ve küresel talep yavaşlarken ekonomik toparlanmanın kırılgan olduğunu gösterdi.

Jibun Bank ve S&P Global Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında öncü verilerle bir önceki aya göre artmasına rağmen, 48,6 puan ile eşik değerin altında kalmayı sürdürdü. Endeks önceki ay final verilerle 47,7 seviyesinde bulunuyordu.

Hizmet sektörü faaliyetleri ile Covid-19 pandemisinin baskılarının iyice hafiflemesiyle birlikte üst üste 7'inci ayda da genişledi. Endeks Mart ayında 54,0 puandan 54,2 puana geldi.

Anketi derleyen S&P Global Market Intelligence ekonomisti Usamah Bhatti, "Üretim firmaları, ilk çeyrek sonunda hem üretim hem de yeni siparişlerde daha kötümser rakamlar verdi." dedi.

Alt endekslere göre, hem fabrika üretimi, hem de siparişleri üst üste 9'ncu ayda da geriledi, ancak daralma hızı bir önceki aya göre azaldı.

Birleşik PMI endeksi ise 51,1 puandan 51,9 puana yükseldi.