Depremzede KOBİ’lere sıfır faizli acil destek kredisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB'in uygulamaya aldığı program, 6 Şubat tarihli depremlerden hasar gören işletmelerin süratle faaliyetlerine dönebilmesini hedefliyor.

Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor.

Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek.

Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak yani program sıfır faizli olarak uygulanacak.

1,5 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI

KOBİ'lerin yeniden işlerine dönebilmeleri hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.

Programdan iş yerleri küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ'ler faydalanabilecek.

Bu durumda olan mikro işletmeler 250 bin, küçük işletmeler 500 bin, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 artırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler "Acil Destek Kredisi"ni kullanabilecek.

BAKAN VARANK, HATAY'DAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunurken başlatılan programa ilişkin bilgi verdi.

Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında konuşan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, "İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık." dedi.