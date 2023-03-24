Almanya’da bileşik PMI, hizmet sektörüyle yükseldi

S&P Global, Almanya'nın mart ayı öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da şubatta 50,7 olan bileşik PMI martta 52,6'ya yükselerek beklentileri aştı. Böylece üst üste beşinci ayda da artan bileşik PMI, son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti endeksin 51'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, martta 50,9'dan 53,9'a yükseldi. Hizmet sektörü PMI verisinin martta 51'e yükselmesi bekleniyordu.

VERİLER İMALAT SANAYİSİNDE DARALMANIN SÜRDÜĞÜNE İŞARET ETTİ

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda artış beklentilerinin aksine 46,3'den 44,4'e geriledi.

İmalat sanayi PMI verisinin mart ayında 47'ye yükseleceği tahmin ediliyordu. İmalat sanayi PMI verisinin 10 aydır daralmaya işaret eden 50 puanın altında olması dikkati çekti.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörünün mart ayında ekonomide büyümeyi desteklediğini belirterek, "Hizmet sektörü aynı zamanda, imalat sektöründe fiyatlandırma gücü azalırken, giderek artan bir şekilde enflasyonist baskının ana kaynağı haline geliyor." ifadesini kullandı.

Smith, müşterilerin ihtiyatlı olduğu bir dönemde imalat sektörünün şu anda ivme kazanmaktan yoksun olduğunu vurgulayarak, "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sektördeki büyüme beklentileri düşük kalmaya devam ediyor." dedi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin teknik resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin düşüşünü sürdürmesi bekliyor.