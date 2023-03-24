Apara Ekonomi 1 yılın en yüksek seviyesi! İngiltere'de tüketici güveni arttı
Giriş Tarihi: 24.3.2023 08:51

1 yılın en yüksek seviyesi! İngiltere'de tüketici güveni arttı

1 yılın en yüksek seviyesi! İngiltere’de tüketici güveni arttı

İngiltere'de tüketici güveni Mart ayında 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak tüketiciler kendi kişisel finansal durumlarından endişe etmeye devam ettiler.

İngiltere'de tüketici güveni, ekonomideki iyileşmenin yardımı ile Mart ayında son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak tüketiciler kendi kişisel finansal durumlarından endişe etmeye devam ettiler.

Pazar araştırma şirketi GfK'nın hazırladığı tüketici güven endeksi Mart ayında, piyasa beklentilerine paralel olarak Şubat ayındaki -38'den -36'ya toparlandı. Bu, Mart 2022'den bu yana görülen en yüksek endeks değeri oldu.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Bu ay genel endeks değerinde görülen küçük artış, tüketicilerin kendi kişisel finansal durumlarından endişe ettiklerini maskeledi. Ücretlerde artış fiyatlardaki yükselişi yakalayamıyor ve yaşam maliyeti krizi tüketicilerin çoğunluğu için çıplak bir gerçek olmaya devam ediyor" dedi.

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1 yılın en yüksek seviyesi! İngiltere'de tüketici güveni arttı
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