SNB’den 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi

2022 yılının Eylül toplantısında faizi negatif bölgeden çıkaran İsviçre Merkez Bankası'nın(SNB), bir sonraki ve yılın son toplantısında yaptığı 50 baz puanlık artışını, bu yılın ilk toplantısında da tekrarlaması bekleniyor.

Analistler, SNB'nin gösterge mevduat faiz oranını yüzde 1,00'den yüzde 1,50'ye çıkaracağını düşünüyorlar.

Standard Chartered, bugünkü toplantıda 50 baz puan artış beklediklerine işaret ederek, "Şahin politikalar, beklenenden yüksek Şubat enflasyonu ve diğer büyük merkez bankalarıyla genişleyen faiz oranı farkı görüşümüzü destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'de tüketici enflasyonu en son yüzde 3,4 olarak açıklandı.

Kurum, Haziran için beklentisini yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e yükseltirken, bu seviyede kalınacağını düşünüyor.

SNB'nin faiz kararı TSI 11.30'da açıklanacak.