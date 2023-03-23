ECB üyesi Visco: Para politikasında çok ihtiyatlı olmak gerekli

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Ignazio Visco, ekonomik belirsizliğin yüksek derecesi dikkate alındığında Banka'nın "çok ihtiyatlı" bir para politikası içlemesi gerektiğini söyledi.

İtalya MB Başkanı olan Visco, parlamenterlere yaptığı konuşmada, ECB'nin faizler konusunda kararı gelen verilere göre vermeyi devam ettireceğini vurguladı.

Avrupa'da banka kredilerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Visco, tam bir kredi sıkışıklığında kaçınmanın "çok önemli" olduğunu belirtti.

Visco, Silicon Valley Bank ve Credit Suisse'nin batmalarının Avrupa Birliği için bir "alarm zili" olarak görülmesi gerektiğine işaret ederek, "Çünkü bankacılık krizini çözmek için bir ani müdahale enstrümanına sahip değiliz" diye konuştu.