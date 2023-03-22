Petrol zengini Nijerya’da benzin fiyatı bir yılda yüzde 54,76 arttı

Nijerya İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamada, ülkede bir litre benzinin ortalama perakende satış fiyatının Şubat 2022'de 170,42 nairadan (7,03 TL) Şubat 2023'te 263,76 nairaya (10,87 TL) yükseldiği belirtildi.

Ülkede benzin fiyatının bir yılda yüzde 54,76 arttığına işaret edilen açıklamada, "Ocak 2023 ile karşılaştırıldığında, ortalama perakende satış fiyatı yüzde 24,58 artarak 257,12 nairaya yükseldi" denildi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen uçak yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Petrol zengini Nijerya, Şubat 2022'de Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle halktan özür dilemişti.