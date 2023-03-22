Apara Ekonomi Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi ilk 2 ayda arttı
Giriş Tarihi: 22.3.2023 08:57

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi ilk 2 ayda arttı

Çin’in yenilenebilir enerji kapasitesi ilk 2 ayda arttı

Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal Enerji İdaresi, ocak-şubat döneminde güneş enerjisi kapasitesinin yıllık bazda yüzde 30,8 artarak 410 milyon kilovatsaate, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 11 artışla 370 milyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.

Söz konusu dönemde toplam elektrik üretim kapasitesi yüzde 8,5 artışla 2,6 milyar kilovatsaate çıktı.

Güneş enerjisinin, toplam elektrik üretimi kapasitesi içindeki payı yüzde 15,7, rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 14,2 oldu.

Çin, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'da "karbon nötr" olmayı hedefliyor.

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Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi ilk 2 ayda arttı
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