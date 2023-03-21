ECB Başkanı Lagarde: Bankalar daha zorlu zamanlara hazırlanmalılar

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "Finansal kuruluşlar, potansiyel olarak daha az olumlu ortamda ayakta kalabilmelerini sağlamak için dayanıklılıklarının cari seviyesini dikkatli şekilde korumalılar" dedi.

Avrupa Sistemsel Risk Kurulu (ESRB) Başkanı olarak konuşan Lagarde, Euro Bölgesi bankalarının Credit Suisse'teki risklerinin milyarlarca euro olmadığı, riskin milyonlarla ifade edilebilecek büyüklükte olduğunu da ifade etti.