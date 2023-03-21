Apara Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen'den Dünya Bankası'na çağrı
Giriş Tarihi: 21.3.2023 09:36 Son Güncelleme: 21.3.2023 10:22

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Dünya Bankası'na çağrı

ABD Hazine Bakanı Yellen’den Dünya Bankası’na çağrı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası'da bir dizi güçlü reform yapılması çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Bakan Janet Yellen, Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile görüşmesinde Dünya Bankası'da bir dizi güçlü reform yapılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası'nda yapılacak reformların Nisan ayında yapılacak Bahar Toplantıları sırasında değerlendirilmesi çağrısında bulunan Yellen, reformların Ekim ayında yapılacak Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında belirlenmesin ve uygulanmasını istedi.

Yellen ayrıca, Dünya Bankası Başkanlığı için gösterdikleri adaya verdiği destek için Almanya'ya teşekkür etti.

ABD, Dünya Bankası Başkanlığı için Ajay Banga'yı aday göstermişti.

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ABD Hazine Bakanı Yellen'den Dünya Bankası'na çağrı
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