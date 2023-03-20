AB ocakta 34 milyar avrodan fazla dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 198,6 milyar avroya, ithalatı da yüzde 7 yükselerek 233,2 milyar avroya ulaştı.

Böylece AB'nin dış ticaret açığı, ocak ayında 34,6 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükselişle 222,9 milyar avro, ithalat da yüzde 9,7 artışla 253,5 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 30,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 37 milyar avro ile ABD, 26,9 milyar avro ile İngiltere, 17,4 milyar avro ile Çin, 15,8 milyar avro ile İsviçre ve 8,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,3 milyar avro ile Çin, 30,3 milyar avro ile ABD, 17,7 milyar avro ile İngiltere, 13,2 milyar avro ile Norveç, 11,6 milyar avro ile İsviçre, 9 milyar avro ile Rusya ve 8,1 milyar avro ile Türkiye oldu.