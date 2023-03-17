Yatırımcı Carl Icahn: Fed "enflasyon hastalığına" karşı mücadele rotasında kalmalı

Aktivist yatırımcı Carl Icahn, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Silicon Valley Bank ve 2 başka bankanın batmalarına rağmen Fed'in "enflasyon hastalığına" karşı mücadele rotasında kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Icahn, "Enflasyon hastalının kökünü kazımanız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte büyüyeceğini düşündüğünü de belirten Icahn, ancak ilk çeyrekte sonra GSYH'nın nominal olarak bile olsa en azalında gelecek bir buçuk yılda biraz aşağı gittiğinin görüleceğini düşündüğünü de vurguladı.