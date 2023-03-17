PIMCO: Fed büyük olasılıkla şahin bir duraksama yapacak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden PIMCO'nun baş yatırım yetkilisi Daniel Ivascyn, Fed'in 21-22 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artırmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Ivascyn yaptığı değerlendirmede, "Fed üyeleri finans sektörü genelinde daha fazla istikrarsızlığa yönelik işaretleri takip edecekler. Faiz artırımına ara verilmesi senaryoları var, ancak eğer bir duraksama olacak ise bu büyük olasılıkla şahin bir duraksama olacak, ancak bizim cari düşüncemiz faiz artırımına 25 baz puan ile devam edecekleri yönünde" diye konuştu.

Bankalar etrafındaki piyasa oynaklığını gelecek birkaç ayda devam etmesini beklediğini de anlatan Ivascyn, ancak küresel bankacılık sektörünün 2008 global finans krizi ile karşılaştırıldığında daha iyi sermayelendirilmiş olduğunu ifade etti.