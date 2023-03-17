ECB’nin faiz artırımını yavaşlatması bekleniyor

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü Yönetim Konseyi toplantısında faizi 50 baz puan artırma kararı sonrası Mayıs ayı için faiz artırım beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce Mayıs ayında ECB'nin 50 baz puanlık bir artırım yapacağını öngören Goldman Sachs, bu beklentisini 25 baz puana indirdi.

Goldman Sachs, ECB'nin finansal piyasalardaki oynaklığa rağmen sıkılaştırma modunda olmaya devam edeceğini belirtirken, ECB politika faizinin tepe noktası için beklentisini de yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye çekti.

Banka, Avrupa'da çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam edeceğini tahmin ederken Mart'ta yıllık enflasyonun yüzde 5,8 olmasını beklediğini ifade etti.