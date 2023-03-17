Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar ilk 2 ayda yüzde 1 arttı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-şubat döneminde yıllık yüzde 1 artışla 39,71 milyar dolara ulaştı.

Hizmet sektöründeki yabancı yatırımlar yüzde 10,1, yüksek teknoloji sektöründeki yabancı yatırımlar ise yüzde 32 arttı.

Kuşak ve Yol Girişimine (BRI) katılan ülkelerden gelen yatırımlar yüzde 11 ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden yatırımlar da yüzde 11,1 artış kaydetti.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de, önceki yıla göre yüzde 8 artmıştı.