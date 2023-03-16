Yeni Zelanda ekonomisi resesyona kapı aralandı

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının son çeyrek döneminde GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Piyasaların beklentisi yüzde 0,2 düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Analistlere göre, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme başarılmazsa, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın(RBNZ) öngördüğünden 6 ay önce resesyona girilmiş olacak. RBNZ, bu yılın ikinci çeyreğinde resesyona ilk adımın atılacağını tahmin ediyordu.

RBNZ, son 10 toplantısında faizi yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 4,75 seviyesine kadar çıkardı. Analistler, 5 Nisan toplantısında artırım için artık daha temkinli konuşmaya başladı. Dün yüzde 95 seviyesinde olan faiz artış fiyatlaması, bugünkü GSYH verisinin ardından yüzde 50'ye kadar indi. Global piyasalardaki bankacılık krizi de tabloyu daha bulanıklaştırdı. Ancak hala beklentiler RBNZ'nin 25 baz puan artış yapacağı yönünde şekilleniyor.

Aynı dönemde bir önceki yılın son çeyreğine göre ise yüzde 2,2 büyüme yaşandı. Analistlerin beklentisi büyümenin yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.