Moody’s Fed’den 25 baz puanlık faiz artırımı bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Fed'in önceliğinin enflasyon ile mücadele olmaya devam ettiğini, ancak finansal istikrar risklerinin faizin izleyeceği patikayı karmaşıklaştırdığını bildirdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 21-21 Mart'ta yapacağı toplantıda federal fonlama faizini 25 baz puan artırmasını beklediklerini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" değerlendirmesini de yaptı.

Moody's ayrıca Fed ve diğer merkez bankalarının yönlendirme sağlamak ve potansiyel paniği engellemek için acil toplantılar yapabileceklerini de belirtti.

Moody's finansal piyasaların önümüzdeki haftalarda oynak olmaya devam etmelerinin büyük olasılık olduğunu da vurguladı.