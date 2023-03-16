ABD’ye Ocak’ta net sermaye girişi 183,1 milyar dolar oldu

ABD'ye 2023 yılı Ocak ayında net sermaye girişi 183,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 28,6 milyar dolar girişten 26,7 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net (swap hariç) 31,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 152,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları 22,3 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 142,1 milyar dolardan 142,4 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 50,9 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 11,9 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 171,2 milyar dolar alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 76,3 milyar dolardan 1 trilyon 104,4 milyar dolara yükseldi. Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 867,1 milyar dolardan 859,4 milyar dolara indi. İngiltere'nin tahvil miktarı ise 654,5 milyar dolardan 668,3 milyar dolara geldi.