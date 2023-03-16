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Giriş Tarihi: 16.3.2023 09:05

ABD ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü

ABD ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, yaşanan bankacılık krizi sonrasında ABD ekonomisi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Küçük bankaların karşı karşıya olunan bankacılık krizinde likiditelerini korumak için kredileri geri çağırmalarının kredi verme ortamına yönelik ortaya çıkardığı risklere işaret eden Goldman Sachs, 2023 dördüncü çeyrek için daha önce yüzde 1,5 olan GSYH büyüme beklentisini yüzde 1,2'ye indirdi.

Goldman yaptığı değerlendirmede, federal kuruluşların, regülatörlerin finansal sistemin desteklemek için agresif adımlar atmalarına rağmen bazı bankalarda gerilimin ısrarcı şekilde devam ettiğine de işaret etti.

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ABD ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü
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